Часто мы утрачиваем ценные витамины и минералы, заваривая чай кипятком.
Процесс заваривания при высокой температуре может привести к потере
Однако существует технология заваривания чая в холодной воде, которая, хотя и требует больше времени, сохраняет больше полезных веществ.
Для этого необходимо начать с приготовления чистой и вкусной воды. Вода из-под крана не подойдет. Можно использовать обычный чайник, в котором размещают пару ложек чая и заливают водой.
Чайник отправляется в холодильник на несколько часов: 4 часа для черного или зеленого чая.
После настаивания чай готов к употреблению.
Хотя вкус может отличаться от привычного, преимущества этого метода в том, что чай, заваренный холодной водой, сохраняет больше полезных веществ, что приносит ощутимую пользу для здоровья.
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