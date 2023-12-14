Неожиданно: чай надо заваривать в холодной воде

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто мы утрачиваем ценные витамины и минералы, заваривая чай кипятком.

Фото: flickr. com by Kim Dae Jeung is licensed under Creative Commons Zero

Процесс заваривания при высокой температуре может привести к потере

магния,

фосфора,

фтора,

меди,

цинка

и других полезных элементов.

Однако существует технология заваривания чая в холодной воде, которая, хотя и требует больше времени, сохраняет больше полезных веществ.

Для этого необходимо начать с приготовления чистой и вкусной воды. Вода из-под крана не подойдет. Можно использовать обычный чайник, в котором размещают пару ложек чая и заливают водой.

Чайник отправляется в холодильник на несколько часов: 4 часа для черного или зеленого чая.

После настаивания чай готов к употреблению.

Хотя вкус может отличаться от привычного, преимущества этого метода в том, что чай, заваренный холодной водой, сохраняет больше полезных веществ, что приносит ощутимую пользу для здоровья.