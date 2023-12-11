Достаточно одной рюмки, кляр станет хрустящим и румяным

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы приготовить хрустящий и аппетитно зазолоченный кляр, вам потребуется прибавить несколько ложек секретного ингредиента — водки. На удивление, этот необычный компонент никак не скажется на вкусе, зато придаст вашему кляру уникальную текстуру.

Фото: commons.wikimedia. org by Irvin calicut is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Этот рецепт прекрасно подходит для обработки различных продуктов, но особенно он выигрывает в сочетании с цветной капустой. Начнем с того, чтобы смешать 60 г (две столовые ложки) муки с таким же количеством кукурузного крахмала. После добавьте чайную ложку соли и половину чайной ложки разрыхлителя.

К получившейся смеси добавьте 150 мл (три четверти стакана) воды и 50 г (рюмку) водки. Если по каким-то причинам у вас нет рюмки, вы можете использовать три столовые ложки и одну чайную ложку вместо рюмки.

Тщательно перемешайте кляр до тех пор, пока не исчезнут все комочки. Затем погрузите цветную капусту, разделенную на соцветия, в приготовленный кляр и хорошо перемешайте. Выложите капусту на предварительно разогретую сковороду с маслом и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корки, как рекомендует портал "Лайфхакер".