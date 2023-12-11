Как куриный бульон может стать в 100 раз ароматнее и вкуснее

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление ароматного куриного бульона может вызвать трудности у некоторых хозяек, но существует несколько методов, которые помогут улучшить результат.

Фото: commons.wikimedia. org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В первую очередь, следует учитывать, что на одну тушку курицы потребуется пять литров воды.

Эту воду следует добавить сразу, учитывая, что около двух литров выпарится в процессе варки. Этот подход обеспечит более насыщенный бульон.

Для придания бульону насыщенного аромата и вкуса в кастрюлю рекомендуется добавить предварительно обжаренные лук и морковь, а также несколько видов специй: лавровый лист, душистый перец, немного гвоздики и розмарина.