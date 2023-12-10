Котлеты будут сказочно вкусными

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы создать сочный и вкусный фарш, вам потребуется внести в него особый ингредиент по нашему секретному рецепту.

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Этот рецепт мясного блюда довольно прост. На 800 граммов фарша возьмите 2 луковицы и два зубчика чеснока, предварительно перекрутив их с помощью мясорубки. Затем добавьте три кусочка белого хлеба без корки, предварительно замоченных в молоке. После этого добавьте специи по вкусу и приступайте к формированию котлет. Важный момент: в каждый мясной шарик следует вдавить небольшой кусочек сливочного масла — это наш секретный ингредиент.

Котлеты следует запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 160 градусов. Время приготовления блюда составляет примерно 40-50 минут.