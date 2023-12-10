Для продления срока хранения помидоров хозяйки получили несколько полезных советов, позволяющих сохранить свежесть и вкус овощей даже в течение нескольких месяцев без использования холодильника.
Если у вас есть плетеная корзина, она может стать отличным местом для хранения помидоров. Промокните крафт-бумагу в спирте или водке, дайте ей просохнуть, затем заверните каждый плод в эту бумагу и аккуратно уложите в корзину.
Еще один эффективный метод — поместить помидоры вместе с луком или чесноком, так как эти овощи выделяют фитонциды, обладающие дезинфицирующими свойствами.
Если вам нужно сохранить недозрелые помидоры, сложите их в контейнер вместе с луковицами в равных пропорциях (один к одному), согласно информации из Telegram-канала "Мой урожай. Сад. Огород. Цветы".
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