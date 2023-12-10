Сочными и вкусными помидоры останутся и через два месяца хранения

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Для продления срока хранения помидоров хозяйки получили несколько полезных советов, позволяющих сохранить свежесть и вкус овощей даже в течение нескольких месяцев без использования холодильника.

Фото: flickr. com/photos/94385898@N05/8902907376/ by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Если у вас есть плетеная корзина, она может стать отличным местом для хранения помидоров. Промокните крафт-бумагу в спирте или водке, дайте ей просохнуть, затем заверните каждый плод в эту бумагу и аккуратно уложите в корзину.

Еще один эффективный метод — поместить помидоры вместе с луком или чесноком, так как эти овощи выделяют фитонциды, обладающие дезинфицирующими свойствами.

Если вам нужно сохранить недозрелые помидоры, сложите их в контейнер вместе с луковицами в равных пропорциях (один к одному), согласно информации из Telegram-канала "Мой урожай. Сад. Огород. Цветы".