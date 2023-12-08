Перец мешаем с ложкой мёда: вкус лечо превосходит все ожидания

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Лечо, популярное блюдо венгерской кухни, идеально подходит к мясу и картошке.

Фото: commons.wikimedia. org by Moonsun1981 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Обычно в основу этого блюда кладут болгарский перец и помидоры, создавая классическое сочетание. Однако есть один секретный ингредиент, который добавит в этот соус еще больше вкуса.

К основным компонентам добавляется всего лишь ложка меда. Для приготовления лечо вам потребуются: 3 кг болгарского перца, один чеснок, две столовые ложки соли, 70 мл яблочного уксуса, 2 кг помидоров, перец чили, 100 г сахара и 100 мл подсолнечного масла.

Начнем с тщательного мытья помидоров и пропускания их через мясорубку. Полученную массу помещаем в кастрюлю и ставим на плиту. После закипания варим томаты на слабом огне примерно полчаса.

Затем мы хорошо промываем сладкий перец, удаляем семена и плодоножку, нарезаем его короткой соломкой. Добавляем перец к помидорам и варим еще 10 минут под крышкой.

Чистим чеснок и пропускаем его через пресс или трем на терке. Моем острый перец и нарезаем его кольцами. Добавляем чеснок и острый перец к томатной массе, тщательно перемешиваем.

Следующий этап — добавление соли и сахара, подсолнечного масла, яблочного уксуса и ложки меда. Все тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и варим еще пять минут, согласно информации от sovkusom.ru.

Готовую массу раскладываем по стерилизованным банкам.