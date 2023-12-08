Не всем известно, что приготовление гречки можно значительно ускорить благодаря простому кулинарному приему.
Гречка сварится всего за три минуты, если воспользоваться одним хитрым трюком.
Два раза промойте крупу и залейте ее водой. Добавьте соль, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 10 часов. Пропорции воды к гречке составляют два стакана воды на один стакан крупы.
Если вы планируете приготовить гречневую кашу на завтрак, проведите эту процедуру вечером.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.