3 минуту на варку гречки утром

0:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Не всем известно, что приготовление гречки можно значительно ускорить благодаря простому кулинарному приему.

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Гречка сварится всего за три минуты, если воспользоваться одним хитрым трюком.

Два раза промойте крупу и залейте ее водой. Добавьте соль, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 10 часов. Пропорции воды к гречке составляют два стакана воды на один стакан крупы.

Если вы планируете приготовить гречневую кашу на завтрак, проведите эту процедуру вечером.