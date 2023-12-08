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Ваши котлеты окажутся в миллион раз вкуснее

0:41
Еда

Желание каждой хозяйки улучшить вкус своих котлет становится реальностью с использованием одного секретного ингредиента, особенно если приходится прибегать к покупке готового фарша в магазине, а не готовить его самостоятельно.

Ваши котлеты окажутся в миллион раз вкуснее
Фото: commons.wikimedia. org by Shobha Elizabeth John is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот магический ингредиент — сливки. Добавление небольшого количества жирных сливок придает фаршу более насыщенный и вкусный оттенок. Этот простой, но эффективный прием помогает улучшить качество фарша и, следовательно, придает котлетам более выразительный вкус. И, конечно же, никто не догадается, что вы не тратили время на трудоемкий процесс приготовления фарша своими руками.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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