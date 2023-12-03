В каких продуктах содержится кофеин

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Доронкина поделилась информацией о том, какие продукты могут негативно влиять на формирующуюся нервную систему детей. Она подчеркнула, что продукты с содержанием кофеина должны быть исключены из их рациона.

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Врач также предупредила о быстром развитии зависимости от кофеина. Этот стимулятор присутствует не только в кофе, но и в шоколаде, какао, чае и энергетических напитках. Однако в кофе и энергетиках концентрация кофеина настолько высока, что и взрослым рекомендуется потреблять их с осторожностью.

Доронкина подчеркнула, что для детей до пяти лет строго запрещено употребление кофе. В более старшем возрасте рекомендуется ограничивать употребление кофе до не более чем двух с половиной миллилитров на килограмм веса ребенка в день. Например, для 10-13-летнего ребенка со средним весом от 35 до 45 килограммов дневная доза кофе ограничивается 120 миллилитрами, сообщила диетолог изданию "Лента.ру".