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В России возник неожиданный способ накопить на недвижимость

ЦБ устроил позволяющую накопить на жильё аномалию — экономист
1:04
Недвижимость

Высокая ключевая ставка ЦБ создала условия для создания аномалии, упрощающей улучшение жилищных условий, заметил экономист Алексей Кричевский.

ЦБ устроил позволяющую накопить на жильё аномалию — экономист
Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

Депозиты сейчас кое-где подбираются к 20% годовых, при этом цены на вторичное жильё стагнируют или снижаются уже который месяц, пояснил он у себя в телеграме.

"Аномалия в том, что через вклады сейчас реально можно подкопить на квартиру. В ближайший год роста на квартиры толком не будет, потому что у нас очень интересный ЦБ. Зато годовые депозиты можно найти под 17-18% годовых", — написал эксперт.

Более того, вклады даже стали выгоднее акций, особенно при консервативном инвестиционном поведении, поэтому для выгодного накопления сейчас необязательно быть каким-то мощным трейдером или хорошо разбираться в фондовом рынке.

"Сразу оговоримся: это работает только в сравнении с недвижимостью. Если брать продуктовую инфляцию — то там сплошная грусть", — заключил Кричевский.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ. The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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