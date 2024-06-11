Россияне вне себя: получить ипотеку с минимальным первоначальным взносом стало почти нереально

Доля ипотек с минимальным первоначальным взносом упала до 21,7%, подсчитали "Этажи"

Получить ипотеку с минимальным первоначальным взносом стало почти нереально — доля таких кредитов снизилась до 21,7%, подсчитали в федеральной компании "Этажи". Об этом "Известиям" в понедельник сообщила исполнительный директор организации Регина Дыдалина.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Это указывает на снижение доступности ипотеки, прокомментировала она.

"Если в прошлом году доля ипотек, оформленных с первоначальным взносом до 20%, составляла 48%, то в этом году она уже снизилась до 21,7%", — уточнила Дыдалина.

Доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 20 до 30% выросла с 13% в прошлом году до 24,5% в этом, от 30 до 50% — с 17,8% до 24%, займов с взносом от половины и выше стало в 1,5 раза больше.

"Банки просят увеличить долю собственных средств, особенно если возникают подозрения в платёжеспособности потенциального заёмщика", — объяснила эксперт.

Ипотека становится всё менее доступной, констатировала она: раньше можно было наскрести на первый взнос при помощи потребительских кредитов, а теперь и суммы нужна больше, и ставки выросли.