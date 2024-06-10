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Заброшек больше не станет: застройщиков хотят заставить сносить их долгострои

Госдума намерена радикально решить проблему долгостроев в России

2:00
Недвижимость

В России перестанут появляться новые заброшенные долгострои — застройщиков обяжут сносить объекты незавершенного в срок строительства. В понедельник "Известия" рассказали о поправках в Гражданский и Земельный кодексы, подготовленных к внесению в Госдуму группой депутатов-единороссов.

Госдума намерена радикально решить проблему долгостроев в России
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

По их предложению, если девелопер не уложился в сроки, он должен будет снести то, что успел построить, и привести земельный участок в исходное состояние. Либо недострой будет реализован с торгов или перейдёт в муниципальную собственность.

Такая мера будет стимулировать строителей к своевременному завершению работ и недопущению появления долгостроев, рассчитывает один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

"Правовая судьба долгостроев не решается десятилетиями. За эти годы брошенные территории с ветшающими конструкциями превращаются в язвы на теле города. Они опасны и бесполезны. Например, недавно обрушился недостроенный дом в Челябинске", — объяснил он.

Законопроект никак не затронет долгострои, начатые на деньги дольщиков, успокоил член парламентского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "По их дому принимается решение: если его можно достроить, технически и экономически это целесообразно — его достроят, если нет — им выплачивают компенсацию за жильё, а сам объект незавершенного строительства уходит в собственность Фонда развития территорий", — уточнил он в комментарии для РИА Новости.

Его коллега по комитету Сергей Колунов согласен, что проблема есть, но считает, что она решается заработавшим с 2019 года механизмом эскроу: "Таким образом мы предотвратили появление новых "заброшек", перешли к достройке уже существующих долгостроев".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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