Топ округов Москвы с сильнее всего подорожавшим жильём в новостройках: цены бьют рекорды

За год московские новостройки подорожали на 25%, подсчитали в VSN Group

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За год московские новостройки подорожали на 25%, подсчитали в VSN Group. Рейтинг роста цен по округам столицы обнародовали "Известия" в понедельник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Топ округов Москвы с сильнее всего подорожавшим жильём в новостройках (июнь 2024-го к июню 2023 года)

Восточный административный округ — 308,6 тыс. → 399,1 тыс. руб./кв. м. Юго-Западный АО — 340,2 тыс. → 430,3 тыс. руб./кв. м. Юго-Восточный АО — 290,9 тыс. → 348,8 тыс. руб./кв. м.

В ЦАО стоимость жилья почти не изменилась. Но там строится не так уж много домов.

"В будущем возможны корректировки в рейтинге. Во многом они будут зависеть от ожидаемых изменений и завершения льготных программ по ипотеке", — предсказала гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

"Наиболее платежеспособный спрос аккумулируется в границах "старой" Москвы, а покупатели жилья массового сегмента уходят на рынки Новой Москвы и Подмосковья", — прокомментировал коммерческий директор, партнёр агентства Est-a-Tet Владимир Моребис.