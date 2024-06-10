Топ округов Москвы с сильнее всего подорожавшим жильём в новостройках: цены бьют рекорды

За год московские новостройки подорожали на 25%, подсчитали в VSN Group. Рейтинг роста цен по округам столицы обнародовали "Известия" в понедельник.
В ЦАО стоимость жилья почти не изменилась. Но там строится не так уж много домов.
"В будущем возможны корректировки в рейтинге. Во многом они будут зависеть от ожидаемых изменений и завершения льготных программ по ипотеке", — предсказала гендиректор VSN Group Яна Глазунова.
"Наиболее платежеспособный спрос аккумулируется в границах "старой" Москвы, а покупатели жилья массового сегмента уходят на рынки Новой Москвы и Подмосковья", — прокомментировал коммерческий директор, партнёр агентства Est-a-Tet Владимир Моребис.
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