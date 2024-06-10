С 1 июля будет усилена господдержка всех программ льготной ипотеки, радуются банкиры: "Мы на это очень надеемся"

РБК узнал о готовности Минфина к увеличению возмещения банкам льготной ипотеки

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 июля будет усилена господдержка всех программ льготной ипотеки, пишет в понедельник РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Изменения коснутся уровня возмещения по программам льготной ипотеки, которым бюджет компенсирует банкам недополученную прибыль. Сейчас оно рассчитывается как разница между ключевой ставкой плюс 1,5% и ставкой по льготной ипотеке.

По словам собеседников агентства, в Минфине обсуждали увеличение дельты в формуле расчёта до двух процентных пунктов.

"Такие разговоры идут, вероятность реализации высокая, и мы на это очень надеемся. Как именно наш спред увеличится, пока неясно", — сообщил один из инсайдеров. "Вроде бы есть консенсус, и даже Минфин согласился, чтобы вернулся спред на уровень 2 п. п. по всем программам ипотеки. С какой-то высокой вероятностью это решение будет принято. 1,5 п. п., очевидно, было в убыток, любой самый примитивный расчет приводит к такому результату", — подтвердил другой.

Ограничение компенсации на фоне ужесточения условий получения льготной ипотеки, особенно с учётом роста ключевой ставки, приводило к массовым недостаточно обоснованным отказам заёмщикам.

Ранее в Россельхозбанке призвали к усилению господдержки льготных программ ипотеки.

Между тем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал льготную ипотеку в РФ ошибкой.