С 1 июля будет усилена господдержка всех программ льготной ипотеки, радуются банкиры: "Мы на это очень надеемся"

С 1 июля будет усилена господдержка всех программ льготной ипотеки, пишет в понедельник РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Изменения коснутся уровня возмещения по программам льготной ипотеки, которым бюджет компенсирует банкам недополученную прибыль. Сейчас оно рассчитывается как разница между ключевой ставкой плюс 1,5% и ставкой по льготной ипотеке.
По словам собеседников агентства, в Минфине обсуждали увеличение дельты в формуле расчёта до двух процентных пунктов.
"Такие разговоры идут, вероятность реализации высокая, и мы на это очень надеемся. Как именно наш спред увеличится, пока неясно", — сообщил один из инсайдеров.
"Вроде бы есть консенсус, и даже Минфин согласился, чтобы вернулся спред на уровень 2 п. п. по всем программам ипотеки. С какой-то высокой вероятностью это решение будет принято. 1,5 п. п., очевидно, было в убыток, любой самый примитивный расчет приводит к такому результату", — подтвердил другой.
Ограничение компенсации на фоне ужесточения условий получения льготной ипотеки, особенно с учётом роста ключевой ставки, приводило к массовым недостаточно обоснованным отказам заёмщикам.
Ранее в Россельхозбанке призвали к усилению господдержки льготных программ ипотеки.
Между тем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал льготную ипотеку в РФ ошибкой.
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