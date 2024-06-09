Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Несколько причин отсутствия цветения пионов
Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера
Эксперт рассказала, как правильно оформить совмещённый санузел для максимального комфорта

Как правильно зонировать совмещённый санузел

Недвижимость

Во многих квартирах санузел совмещённый, что означает размещение унитаза и ванны в одном помещении. Часто при оформлении этой комнаты допускаются ошибки.

Как правильно зонировать совмещённый санузел
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", отмечает, что в большинстве случаев в таких санузлах отсутствует чёткое разграничение зон. Это приводит к тому, что место для принятия водных процедур почти не отличается от зоны с унитазом.

Почему это плохо? Одинаковое оформление зон совмещённого санузла может вызвать дискомфорт. Особенно это заметно при принятии ванны или душа, когда невозможно полностью расслабиться.

Как исправить ситуацию? Идеальным решением станет зонирование пространства. Один из способов — использование перегородок. Однако этот вариант подходит не всем, так как в совмещённом санузле часто недостаточно места.

В этом случае важно, чтобы зоны выглядели по-разному. Например, можно облицевать стены участка с ванной одной плиткой, а стены зоны с унитазом — другой. Можно использовать краски разных цветов. Важно, чтобы сразу было понятно, что у зон разное назначение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Несколько причин отсутствия цветения пионов
Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера
Компания, построившая "Бурдж-Халифа", собирается строить небоскребы с гравибатареями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников