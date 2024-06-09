Эксперт рассказала, как правильно оформить совмещённый санузел для максимального комфорта

Как правильно зонировать совмещённый санузел

Во многих квартирах санузел совмещённый, что означает размещение унитаза и ванны в одном помещении. Часто при оформлении этой комнаты допускаются ошибки.

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Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", отмечает, что в большинстве случаев в таких санузлах отсутствует чёткое разграничение зон. Это приводит к тому, что место для принятия водных процедур почти не отличается от зоны с унитазом.

Почему это плохо? Одинаковое оформление зон совмещённого санузла может вызвать дискомфорт. Особенно это заметно при принятии ванны или душа, когда невозможно полностью расслабиться.

Как исправить ситуацию? Идеальным решением станет зонирование пространства. Один из способов — использование перегородок. Однако этот вариант подходит не всем, так как в совмещённом санузле часто недостаточно места.

В этом случае важно, чтобы зоны выглядели по-разному. Например, можно облицевать стены участка с ванной одной плиткой, а стены зоны с унитазом — другой. Можно использовать краски разных цветов. Важно, чтобы сразу было понятно, что у зон разное назначение.