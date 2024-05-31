Как правильно мыть полы: советы и рекомендации экспертов

Домохозяйкам напомнили, как правильно мыть полы

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед мытьем пола рекомендуется убрать все предметы с его поверхности. Эксперты "БелНовостей" напомнили домохозяйкам эти и другие очевидные правила.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Перед уборкой следует поднять мелкие вещи и предметы интерьера, в прихожей убрать обувь в шкафчик, на кухне поставить стулья на стол, а в гостиной свернуть коврик. Пол и плинтусы необходимо пропылесосить, чтобы удалить пыль.

Для мытья полов лучше использовать специальные моющие средства, которые нужно подготовить заранее. Эксперты также рекомендуют обратить внимание на народные средства, инструкции по применению которых можно найти в интернете.

Мыть полы следует, начиная с самого дальнего угла и постепенно продвигаясь к выходу. Важно не наступать на влажный пол, чтобы не оставить следов. Воду нужно менять часто, иначе грязь будет размазываться по полу.