Продажа залогового имущества: новые правила для ипотечных заемщиков

Заемщики разрешили продавать имущество, заложенное по ипотеке

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заемщики, неспособные выплачивать ипотечный кредит, теперь смогут самостоятельно продать заложенное имущество для погашения долга перед банком. Госдума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях, при участии Центробанка.

Фото: flickr.com by Джон Эванс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее, при возникновении проблем с выплатой кредита, банки сами продавали заложенное имущество, что было невыгодно для должников из-за судебных издержек и заниженных цен на торгах. Кроме того, кредиторы не всегда соглашались на самостоятельную продажу залога заемщиком, требуя гарантии выплаты долга.

Новый законопроект учитывает интересы как заемщиков, так и кредиторов. Заемщик должен уведомить банк о намерении продать заложенное имущество. В течение 10 рабочих дней банк должен согласовать процедуру, установить предельные сроки и минимальную цену продажи. Продажа ниже этой цены запрещена. Если итоговая цена превышает долг, разница остается у заемщика. Самостоятельная продажа возможна на протяжении всего срока ипотечного договора, и в этот период кредитор не сможет обратить взыскание на залог. Также кредитор может помочь заемщику с продажей.

Отказ в самостоятельной продаже возможен только в определенных случаях, например, при банкротстве залогодателя или начале процесса взыскания. Самостоятельная продажа разрешена, если ипотечный кредит не связан с предпринимательством и имущество не заложено по другим договорам.

Право на самостоятельную продажу заложенного имущества не зависит от размера кредита.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.