Продажа залогового имущества: новые правила для ипотечных заемщиков

Заемщики, неспособные выплачивать ипотечный кредит, теперь смогут самостоятельно продать заложенное имущество для погашения долга перед банком. Госдума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях, при участии Центробанка.
Ранее, при возникновении проблем с выплатой кредита, банки сами продавали заложенное имущество, что было невыгодно для должников из-за судебных издержек и заниженных цен на торгах. Кроме того, кредиторы не всегда соглашались на самостоятельную продажу залога заемщиком, требуя гарантии выплаты долга.
Новый законопроект учитывает интересы как заемщиков, так и кредиторов. Заемщик должен уведомить банк о намерении продать заложенное имущество. В течение 10 рабочих дней банк должен согласовать процедуру, установить предельные сроки и минимальную цену продажи. Продажа ниже этой цены запрещена. Если итоговая цена превышает долг, разница остается у заемщика. Самостоятельная продажа возможна на протяжении всего срока ипотечного договора, и в этот период кредитор не сможет обратить взыскание на залог. Также кредитор может помочь заемщику с продажей.
Отказ в самостоятельной продаже возможен только в определенных случаях, например, при банкротстве залогодателя или начале процесса взыскания. Самостоятельная продажа разрешена, если ипотечный кредит не связан с предпринимательством и имущество не заложено по другим договорам.
Право на самостоятельную продажу заложенного имущества не зависит от размера кредита.
Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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