Новые правила жилищного кредитования: что ждать после 1 июля

Отменить программу льготной ипотеки планируют после 1 июля

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После 1 июля планируется отменить программу льготной ипотеки под 8% годовых, а также ужесточить условия других льготных программ. Об этом сообщил Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выступая на конференции Ассоциации банков России.

Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Пахомов отметил, что даже при нулевой ставке льготная ипотека не обеспечила доступность жилья, а скорее способствовала росту цен и выгоде для инвесторов.

С учётом вступления в силу новых правил выдачи льготных кредитов станут необходимы альтернативные инструменты. По словам Пахомова, варианты уже рассматриваются в Госдуме. Он предложил заменить льготную ипотеку на лизинг — аренду жилья с возможностью выкупа. Также вариантом может быть использование ссудосберегательных касс для накопления первоначального взноса. Поддержка вторичного рынка также является важным аспектом сделать жильё доступным. Пахомов отметил, что почти половина покупателей новостроек продает своё предыдущее жильё на вторичном рынке. Предложение депутата включает поддержку ипотеки на вторичное жильё, но с условием покупки нового жилья.