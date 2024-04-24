Секреты идеальной прихожей: как правильно организовать пространство хранения

Как компактно хранить вещи в прихожей

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие сталкиваются с проблемой в том, что прихожая кажется гораздо меньше, чем на самом деле, и часто выглядит неопрятной из-за плохо организованной системы хранения.

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Вот несколько хитростей, которые могут помочь:

Не отказывайтесь от шкафа-купе

Несмотря на то, что многие считают, что такой большой шкаф не идеален для прихожей, его можно эффективно установить так, чтобы он не выглядел громоздко. Зеркальные дверцы или дверцы в цвет стен могут сделать шкаф незаметным, решив проблему хранения однажды и навсегда. Стеллажи

Правильно подобранные и оформленные стеллажи могут улучшить интерьер прихожей, обеспечивая место для хранения различных предметов без впечатления беспорядка. Корзины или коробки

Чтобы сохранить стиль и порядок в прихожей, уместно спрятать вещи от посторонних глаз. Подберите комплект коробок, которые подходят для вашего пространства, или же выберите стильные корзины, чтобы добавить немного элегантности в интерьер.