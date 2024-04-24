Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частота ДТП: почему китайские марки автомобилей возглавляют рейтинг?
Как выполнить массаж кожи головы при выпадении волос
Advice.News: по утрам нужно пить воду для хорошей работы ЖКТ
Россияне в последнее время отдают предпочтение домашнему мороженому
Россияне начали активнее посещать отечественные курорты
Поросль мешает развитию других растений
Названа стоимость владения Chery Tiggo 4 Pro в РФ за 5 лет
Маргарита Суханкина рассказала, как православная вера спасла ей жизнь
PRL: инженерам удалось достичь рекордных температур в термоядерном реакторе
Секреты идеальной прихожей: как правильно организовать пространство хранения

Как компактно хранить вещи в прихожей

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие сталкиваются с проблемой в том, что прихожая кажется гораздо меньше, чем на самом деле, и часто выглядит неопрятной из-за плохо организованной системы хранения.

Как компактно хранить вещи в прихожей
Фото: PxHere is licensed under CC0

Вот несколько хитростей, которые могут помочь:

  1. Не отказывайтесь от шкафа-купе
    Несмотря на то, что многие считают, что такой большой шкаф не идеален для прихожей, его можно эффективно установить так, чтобы он не выглядел громоздко. Зеркальные дверцы или дверцы в цвет стен могут сделать шкаф незаметным, решив проблему хранения однажды и навсегда.

  2. Стеллажи
    Правильно подобранные и оформленные стеллажи могут улучшить интерьер прихожей, обеспечивая место для хранения различных предметов без впечатления беспорядка.

  3. Корзины или коробки
    Чтобы сохранить стиль и порядок в прихожей, уместно спрятать вещи от посторонних глаз. Подберите комплект коробок, которые подходят для вашего пространства, или же выберите стильные корзины, чтобы добавить немного элегантности в интерьер.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Последние материалы
Ветеринары объяснили, почему кошка трется о ноги людей
Прополка моркови не нужна, если следовать советам
Пассажир лишился бизнеса из-за лужи ликера в аэропорту
Суханкина рассказала, что после выхода "Слова пацана", она снова стала популярной
SCMP: китайские учёные разрабатывают сверхзвуковые подводные лодки
Рекомендации специалиста по правильному употреблению воды
Избегайте ошибок при страховании: 5 ключевых советов для защиты своих интересов
Advice.News: на ночь нельзя есть шоколад и картофель
Автоэксперт рассказал, как выбрать "правильный" Mitsubishi Lancer с пробегом
Аршавин: вижу Валерия Карпина тренером "Спартака", но это малореально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников