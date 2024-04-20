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Премиальное жилье в Москве: осталось всего восемь пентхаусов на рынке

Москвичи отказались от продаж пентхаусов

1:42
Недвижимость

Предложение пентхаусов в высотках столицы значительно уменьшилось, утверждают компании "Аеон Девелопмент" и "Метриум", данные которых цитируются в "Известиях".

Москвичи отказались от продаж пентхаусов
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů (cs:ŠJů) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также снизилось количество доступных квартир площадью свыше 140 квадратных метров на верхних этажах новостроек. По информации аналитиков, на данный момент доступны всего восемь таких объектов в трех проектах. Это незавершенные квартиры площадью от 144 до 195 квадратных метров, цена за квадратный метр в которых составляет 1,18 миллиона рублей, что на 80% выше средней стоимости премиального жилья в Москве.

За последний год на первичном рынке было совершено 22 сделки с подобными квартирами в шести жилых комплексах Москвы. Цена за квадратный метр варьировалась от 505 тысяч рублей до 1,1 миллиона. Общая стоимость такого жилья составляла от 81,5 до 181,2 миллиона рублей.

Управляющий партнер компании "Аеон Девелопмент" Дмитрий Старостин не удивлен текущей ситуацией. По его словам, пентхаусы и крупные квартиры на верхних этажах всегда остаются эксклюзивным и дорогостоящим предложением с уникальными характеристиками, такими как камины, высокие потолки или два этажа, а также панорамные виды на город. По мнению эксперта, спрос на такую недвижимость остается стабильным и не зависит от текущей рыночной ситуации.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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