Эксклюзивные арендные предложения: роскошь на каждом квадратном метре

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Аренда самых дорогих домов в РФ превышает 6,5 млн рублей в месяц

2:10
Недвижимость » Аналитика

Глава риелторской компании "Этажи Прайм", Ригина Гордеева, сообщила, что стоимость аренды самых роскошных домов в России превышает 6,5 миллиона рублей в месяц. Она отметила, что наибольшее количество таких домов с ежемесячной арендной платой свыше 1 миллиона рублей находится на Рублевке, Новой Риге, в Одинцовском городском округе, в Истре и Красногорске. Помимо Московской области, подобные дома доступны для аренды также в Ленинградской области, Краснодарском крае и Крыму.

Аренда самых дорогих домов в РФ превышает 6,5 млн рублей в месяц
Фото: Midjouney: VIP-дети (золотая молодежь) с банковской карточкой у моря by Midjourney v 5.2 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Как пояснила Гордеева, в Одинцовском округе Подмосковья можно снять в аренду трехэтажный дом площадью около 1,4 тысячи квадратных метров с прилегающим парком. В этом доме имеется спа-зона с сауной, купелью и хаммамом, шубная, массажный кабинет, тренажерный зал, а также хозяйственный блок, баня, бар, терраса и каминный зал. Ежемесячная арендная плата здесь превышает 6,5 миллиона рублей.

За аналогичную цену можно арендовать двухэтажную усадьбу площадью 2 тысячи квадратных метров с шестью спальнями и восемью ванными комнатами, сауной, бассейном, террасой и каминным залом в Истре.

Другой вариант представляет собой дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров в Одинцовском округе за почти 6,3 миллиона рублей в месяц, привела Гордеева дополнительные примеры из самого дорогостоящего сегмента аренды.

"Дом с собственным бассейном, панорамной сауной, хаммамом, джакузи и парком прямо на берегу моря в Сочи доступен для аренды за 3,9 миллиона рублей. Этот дом имеет площадь 300 квадратных метров. В отличие от вариантов в Москве, здесь собственники рассматривают возможность краткосрочной аренды, что в этом сегменте встречается крайне редко", — добавила она.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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