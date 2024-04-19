В России подсчитали среднюю этажность домов. Результат показал, что тенденция по строительству высоток сохраняется

ЕРЗ.РФ: средняя высота домов в России составляет 19 этажей

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По информации портала ЕРЗ. РФ средняя высота новостроек в России составляет 19 этажей. Самым высокий строящийся многоквартирный дом находится в Москве, его высота — 91 этаж. Сама низкая этажность домов, в 6 этажей, зафиксирована аналитиками в Еврейской автономной области.

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Аналитический обзор также показал, что наибольшая доля строительства в РФ приходится на 18-24-этажные здания. Таких высоток почти 28% от всего объёма строящегося жилья. Домов высотой 25 и более этажей строится чуть меньше — 26% от всего объёма. Такие показатели свидетельствует о том, что в России сохраняется устойчивая тенденция по строительству высотных зданий.

Что касается материала, используемого в строительстве высоток, то согласно исследованию экспертов портала ЕРЗ. РФ, в разных регионах на этот счёт у застройщиков разные предпочтения. Так, в большинстве регионов преобладают монолитно-кирпичные конструкции — 69,3% жилья в них возводится именно по такой технологии. Панельное строительство активно развито лишь в 9 регионах. В 15 регионах РФ преобладает кирпичное строительство. Преобладание монолитного строительства замечено лишь в 3-х регионах. А вот "чисто" блочное строительство активно развито лишь в одном регионе — в Республике Тыва.