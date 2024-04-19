Россияне повально бросились сдавать купленную для этого недвижимость

"Дом.РФ": в I квартале число квартир в аренду выросло до 55 тысяч предложений

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Количество сдаваемых квартир в аренду выросло до 55 тысяч предложений, подсчитано в квартальном обзоре Аналитического центра "Дом.РФ" "Рынок аренды жилья в России за I квартал 2024 года", с которым ознакомилась "Российская газета" в пятницу.

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Предложение в этом сегменте рынка недвижимости растёт третий квартал подряд, если смотреть по стране, а в столицах рост только начался после затяжного спада 2023 года.

"Вместе с тем текущий объём предложения всё ещё существенно меньше, чем в предыдущие несколько лет, что удерживает стоимость найма жилья на высоком уровне", — заметил глава Аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Действительно, как следует из отчёта, арендная плата больше, чем в прошлом году, на 23% (в среднем по стране) — 32% (в Москве), хоть и стабилизировалась по сравнению с прошлым кварталом или даже чуть снизилась кое-где.

По мнению аналитиков, россияне бросились сдавать квадратные метры, купленные ранее специально с этой целью.

"Мы видим, что по итогам первых трёх месяцев 2024 года предложение съёмного жилья росло прежде всего за счёт студий и однокомнатных квартир — на рынок, вероятно, выходят объекты, купленные под сдачу в предыдущие годы", — пояснил Гольдберг.

По мнению риелторов, именно квартиры-студии — самый подходящий тип недвижимости для получения пассивного дохода.