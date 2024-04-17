Как выгоднее всего вложиться в недвижимость для получения пассивного дохода: купите квартиру-студию

Если вы хотите получать пассивный доход от недвижимости в Подмосковье, сдавая её в аренду, лучше всего для этой цели подходит квартира-студия, посоветовал руководитель агентства недвижимости Maxima Максим Юсов изданию Regions.
"Наиболее выгодно в Московской области сдавать студию — она стоит дешевле, но приносит практически столько же денег, как и простая однокомнатная квартира", — объяснил он.
Риелтор привёл пример из собственной практики: одни его клиенты купили студию и сдают её за 30 тысяч, другие — "однушку", конечно гораздо дороже, и сдают её за 33 тысячи рублей. "То же касается и жилья с другим количеством комнат — лучше приобрести под сдачу в аренду несколько студий, чем одну "трёшку", — добавил Юсов.
Основатель и владелец компании по недвижимости Natali Mir Invest Наталья Мирошниченко порекомендовала рассмотреть возможность посуточной сдачи.
"Однозначно выгоднее сдавать квартиру в Подмосковье посуточно, так как доходность этого вида аренды практически на 100% выше, чем длительного", — заявила она.
Но если вы покупаете недвижимость специально для получения пассивного дохода, выбирайте правильное расположение. "Всё зависит от локации: есть ли какие-то точки притяжения рядом, удобная ли инфраструктура, так как в долгосрочную, например, квартира сдаётся лучше в спальных районах, где посуточная аренда будет пользоваться меньшей популярностью", — пояснила Мирошниченко.
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