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Как выгоднее всего вложиться в недвижимость для получения пассивного дохода: купите квартиру-студию

Риелторы посоветовали купить в Подмосковье квартиру-студию для сдачи в аренду

1:42
Недвижимость

Если вы хотите получать пассивный доход от недвижимости в Подмосковье, сдавая её в аренду, лучше всего для этой цели подходит квартира-студия, посоветовал руководитель агентства недвижимости Maxima Максим Юсов изданию Regions.

Риелторы посоветовали купить в Подмосковье квартиру-студию для сдачи в аренду
Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

"Наиболее выгодно в Московской области сдавать студию — она стоит дешевле, но приносит практически столько же денег, как и простая однокомнатная квартира", — объяснил он.

Риелтор привёл пример из собственной практики: одни его клиенты купили студию и сдают её за 30 тысяч, другие — "однушку", конечно гораздо дороже, и сдают её за 33 тысячи рублей. "То же касается и жилья с другим количеством комнат — лучше приобрести под сдачу в аренду несколько студий, чем одну "трёшку", — добавил Юсов.

Основатель и владелец компании по недвижимости Natali Mir Invest Наталья Мирошниченко порекомендовала рассмотреть возможность посуточной сдачи.

"Однозначно выгоднее сдавать квартиру в Подмосковье посуточно, так как доходность этого вида аренды практически на 100% выше, чем длительного", — заявила она.

Но если вы покупаете недвижимость специально для получения пассивного дохода, выбирайте правильное расположение. "Всё зависит от локации: есть ли какие-то точки притяжения рядом, удобная ли инфраструктура, так как в долгосрочную, например, квартира сдаётся лучше в спальных районах, где посуточная аренда будет пользоваться меньшей популярностью", — пояснила Мирошниченко.

Если у вас есть дача в Подмосковье, сдайте её на майские, советовала ранее экономист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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