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Как в майские праздники заработать на подмосковной недвижимости свыше 60 тысяч рублей

Экономист посоветовала на майские сдать дачу в Подмосковье

1:06
Недвижимость

Если у вас есть дача в Подмосковье, сдайте её на майские праздники — на этом можно неплохо заработать, посоветовала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Мария Ермилова.

Экономист посоветовала на майские сдать дачу в Подмосковье
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

В длинные праздники арендная плата за загородную недвижимость всегда выше, объяснила она интернет-изданию Regions.

"Согласно данным сайтов недвижимости, средняя цена на аренду дома в Подмосковье начинается от 8 тысяч рублей за сутки. В мае будет восемь праздничных дней с учетом выходных, дачники могут заработать от 64 тысяч рублей", — подсчитала экономист.

Если надумаете заработать таким способом, займитесь этим прямо сейчас, добавила она. "Дачникам следует заранее планировать свои доходы и анализировать рынок, чтобы наиболее выгодно сдать свою дачу на максимальное количество дней", — заключила Ермилова.

Не без ностальгии по хоть и недавнему, но уже прошлому напомним: пять лет назад этих денег хватило бы, чтобы провести на даче всё лето.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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