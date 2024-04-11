Как в майские праздники заработать на подмосковной недвижимости свыше 60 тысяч рублей

Если у вас есть дача в Подмосковье, сдайте её на майские праздники — на этом можно неплохо заработать, посоветовала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Мария Ермилова.
В длинные праздники арендная плата за загородную недвижимость всегда выше, объяснила она интернет-изданию Regions.
"Согласно данным сайтов недвижимости, средняя цена на аренду дома в Подмосковье начинается от 8 тысяч рублей за сутки. В мае будет восемь праздничных дней с учетом выходных, дачники могут заработать от 64 тысяч рублей", — подсчитала экономист.
Если надумаете заработать таким способом, займитесь этим прямо сейчас, добавила она. "Дачникам следует заранее планировать свои доходы и анализировать рынок, чтобы наиболее выгодно сдать свою дачу на максимальное количество дней", — заключила Ермилова.
Не без ностальгии по хоть и недавнему, но уже прошлому напомним: пять лет назад этих денег хватило бы, чтобы провести на даче всё лето.
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