Нашли самую дешёвую и самую дорогую комнаты в Москве

Самая дешёвая комната в Москве стоит 2,1 миллиона рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" нашли самую дешёвую и самую дорогую комнаты в столице. О результатах их изысканий сообщила "Лента.ру".

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Самая дешёвая комната площадью 15 квадратных метров находится в квартире в шаговой доступности от станции метро "Зябликово". Она продаётся за 2,1 миллиона рублей.

Самое дорогое предложение в этом сегменте — 20-метровая комната в Басманном районе за 17 миллионов рублей.

Средняя цена на комнаты в Москве составляет 5,2 миллиона рублей или 316 тысяч ₽/м2.

Ранее пальма первенства в топе самых дешёвых комнат в столице принадлежала объекту в Восточном Бирюлёве за 3,15 миллиона рублей.