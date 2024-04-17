Нашли самую дешёвую и самую дорогую комнаты в Москве
Самая дешёвая комната в Москве стоит 2,1 миллиона рублей
0:53
Аналитики "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" нашли самую дешёвую и самую дорогую комнаты в столице. О результатах их изысканий сообщила "Лента.ру".
Фото: mos.ru is licensed under Public domain
- Самая дешёвая комната площадью 15 квадратных метров находится в квартире в шаговой доступности от станции метро "Зябликово". Она продаётся за 2,1 миллиона рублей.
- Самое дорогое предложение в этом сегменте — 20-метровая комната в Басманном районе за 17 миллионов рублей.
Средняя цена на комнаты в Москве составляет 5,2 миллиона рублей или 316 тысяч ₽/м2.
Ранее пальма первенства в топе самых дешёвых комнат в столице принадлежала объекту в Восточном Бирюлёве за 3,15 миллиона рублей.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру