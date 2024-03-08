В Волгограде самая дешевая квартира стоит 330 тысяч, а в Москве — 3,15 миллиона

Самая дешёвая недвижимость в Москве стоит 3,15 миллиона рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Найдена самая дешёвая комната на вторичном рынке в Москве, сообщили представители витрины недвижимости Restate "Ленте.ру".

11-метровая комната в коммуналке продаётся за 3,15 миллиона рублей. Она расположена в девятиэтажке рядом с железной дорогой в Восточном Бирюлёве и давно не знала ремонта.

Самая дешёвый лот из тех, что есть в базе Restate, в России — 20-метровая комната в доме под снос на окраине Волгограда. За неё просят 330 тысяч рублей.

Ранее была найдена самая дорогая квартира в новостройке в Москве — её оценили в два миллиарда рублей.