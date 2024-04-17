Оригинальный дизайн для вашего дома: почему "вязаные" обои — новый тренд в интерьере

Как создать в комнате красоту, тепло и уют

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Во многих квартирах явно отсутствует уют из-за скучного и "холодного" интерьера. Эту проблему можно решить, прибегнув к нестандартному дизайнерскому подходу. Например, использование необычных отделочных материалов может преобразить помещение, придав ему стильности и уюта.

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Одним из таких материалов являются "вязаные" обои, о которых рассказала эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино.

"Вязаные" обои представляют собой нестандартное изделие, которое создается с использованием различных материалов, включая металл, стекло и даже текстиль. Они имитируют вязаные изделия, такие как свитера или пледы, придавая стенам особый, уютный вид.

Этот дизайн вызывает интерес и восхищение у гостей, которые сначала удивляются, а затем завидуют жильцам квартиры за такой оригинальный и комфортный интерьер.