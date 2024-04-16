Экспертный совет: почему не стоит ожидать снижения ставок ЦБ РФ для покупки жилья

Высокие уровни процентных ставок и цен на жилье могут побудить россиян задуматься о том, чтобы отложить приобретение квартиры. Тем не менее, риелтор Иван Чигинев отмечает, что на данный момент нет надежной информации о возможных временных рамках для снижения ставок и цен. Он рекомендует гражданам не рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка России.
Чигинев подчеркивает, что в такой ситуации важно ориентироваться на собственные потребности и желания. Если приобретение собственного жилья может улучшить качество жизни, самочувствие и эмоциональное состояние, то лучше выбирать эту опцию, несмотря на возможные материальные выгоды в будущем. Он также указывает, что даже при снижении процентной ставки есть возможность рефинансировать ипотеку на более выгодных условиях.
Относительно альтернативных сделок, таких как продажа квартиры с целью приобретения другого жилья, Чигинев считает, что текущие цены на недвижимость не имеют большого значения. Важнее всего учитывать личные потребности и цели при принятии решений об инвестировании в жилье.
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