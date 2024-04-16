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Жилье на воде: хаусботы из судовой стали в Ленинградской области уже в ближайшем будущем

Дома на воде появятся в Ленинградской области в ближайшем будущем

0:43
Недвижимость

В ближайшем будущем, вероятно, в Ленинградской области появятся хаусботы — жилье из судовой стали. Эту концепцию предложил Николай Циганов, вице-губернатор региона, вдохновленный похожими сооружениями для туристов в Москве. Он увидел в этом положительный туристический потенциал, который можно использовать на благо Ленинградской области, сообщает Петербург2.

Дома на воде появятся в Ленинградской области в ближайшем будущем
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Drozd on wiki Drozdp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Подобные дома уже привлекают внимание туристов и делают регион более привлекательным для путешественников. Спрос на такие хаусботы, по прогнозам, ожидается значительно возрасти через несколько лет. Интересно, что зимой эти домики могут замерзать во льду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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