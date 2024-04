Жилье на воде: хаусботы из судовой стали в Ленинградской области уже в ближайшем будущем

Your browser does not support the audio element.

В ближайшем будущем, вероятно, в Ленинградской области появятся хаусботы — жилье из судовой стали. Эту концепцию предложил Николай Циганов, вице-губернатор региона, вдохновленный похожими сооружениями для туристов в Москве. Он увидел в этом положительный туристический потенциал, который можно использовать на благо Ленинградской области, сообщает Петербург2.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Drozd on wiki Drozdp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license