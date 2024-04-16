Жилье на воде: хаусботы из судовой стали в Ленинградской области уже в ближайшем будущем

В ближайшем будущем, вероятно, в Ленинградской области появятся хаусботы — жилье из судовой стали. Эту концепцию предложил Николай Циганов, вице-губернатор региона, вдохновленный похожими сооружениями для туристов в Москве. Он увидел в этом положительный туристический потенциал, который можно использовать на благо Ленинградской области, сообщает Петербург2.
Подобные дома уже привлекают внимание туристов и делают регион более привлекательным для путешественников. Спрос на такие хаусботы, по прогнозам, ожидается значительно возрасти через несколько лет. Интересно, что зимой эти домики могут замерзать во льду.
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