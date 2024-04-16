Превратите проблему в дизайн: 3 эффективных метода маскировки труб в интерьере

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Топ-3 лайфхака, как замаскировать неприглядные трубы

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Прокладываемая по стене труба может нарушить внешний вид любого ремонта, даже если в него было вложено значительное количество средств. Поэтому эксперт и дизайнер Юлия Тычино предлагает три способа, которые помогут скрыть трубы. Это не только важно для эстетики помещения, но и для защиты самих труб.

Топ-3 лайфхака, как замаскировать неприглядные трубы
Фото: Управа района Южное Медведково города Москвы is licensed under CC0
  1. Короб
    Этот метод, обычно, включает использование гипсокартона для создания конструкции, но также можно использовать ДСП, МДФ, вагонку, поликарбонат, пластиковые панели и другие материалы. Хотя это самый распространенный и практичный способ, у него есть несколько недостатков: требуется помощь специалистов для монтажа, и если в коробе спрятаны трубы отопления, то в помещении может быть немного прохладнее.

  2. Плинтус
    Плинтус можно использовать не только для скрытия проводов, но и для того, чтобы спрятать трубы, хотя он подходит только для тех случаев, когда трубы проходят вдоль пола. Выбирайте оттенок плинтуса так, чтобы он сочетался с цветом пола, дверей или стен. Лучшими материалами для этого могут быть ПВХ или акрил.

  3. Пластиковые панели
    Этот вариант идеально подходит для влажных помещений, так как пластиковые панели хорошо переносят влагу. Они также легко ухаживать и просты в монтаже и демонтаже.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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