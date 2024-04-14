Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Константинов рассказал, как понять, что рулевой механизм неисправен
Daily Mail: уменьшение частоты моргания может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона
Рост зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда
Минтранс требует ужесточить меры по защите аэропортов от атак БПЛА
В США создали автономный подводный дрон
Ошибки водителей, из-за которых облезает лак на кузове автомобиля
В России покажут фильмы, представленные на Каннском кинофестивале
Эксперты рассказали, почему кошка несет в дом пойманных мышей
Украсьте сад этой елью
Основные ошибки в дизайне дач: как избежать перегруженности пространства

Топ главных ошибок в интерьере дачи

0:48
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Статуэтки, магнитики и другие лишние декоративные элементы лучше убрать с дачи, так как они создают перегруженность пространства. Основные ошибки в дизайне загородных домов были раскрыты профессиональным дизайнером Ксенией Кузнецовой.

Топ главных ошибок в интерьере дачи
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Эксперт также рекомендует избегать готовой мебели.

"Хотя приобретение готовой мебели может существенно сэкономить средства при обустройстве дачи, это может быть опасным решением. Часто готовые изделия не отличаются высоким качеством и не всегда подходят по размерам для оптимального использования пространства дачи", — пояснила Кузнецова.

Она также отметила, что многие владельцы дач выбирают дешевые и неэффективные материалы для отделки, такие как полиэстер. Эти материалы быстро изнашиваются и теряют свой первоначальный вид.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Последние материалы
Автор книги Кальдези: диабетикам подходя овощные котлеты и морепродукты
Аналитик Зварич: при снижении ставки доход по вкладу тоже сокращается
Квартира Аллы Пугачевой в центре Москвы будет сдаваться за 350 тыс. руб
Топ-5 мест в Минеральных водах, обязательный к посещению
Космос станет площадкой для военных учений
CNN назвало атаку Израиля иранскими дронами самой мощной в истории человечества
В Израиле сообщили, что сбили 99% из 150 запущенных Ираном ракет
Автоэксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин
Кинологи назвали самые упрямые породы собак
Модные прически для вьющихся волос в 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников