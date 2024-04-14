Основные ошибки в дизайне дач: как избежать перегруженности пространства

Топ главных ошибок в интерьере дачи

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Статуэтки, магнитики и другие лишние декоративные элементы лучше убрать с дачи, так как они создают перегруженность пространства. Основные ошибки в дизайне загородных домов были раскрыты профессиональным дизайнером Ксенией Кузнецовой.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Эксперт также рекомендует избегать готовой мебели.

"Хотя приобретение готовой мебели может существенно сэкономить средства при обустройстве дачи, это может быть опасным решением. Часто готовые изделия не отличаются высоким качеством и не всегда подходят по размерам для оптимального использования пространства дачи", — пояснила Кузнецова.

Она также отметила, что многие владельцы дач выбирают дешевые и неэффективные материалы для отделки, такие как полиэстер. Эти материалы быстро изнашиваются и теряют свой первоначальный вид.