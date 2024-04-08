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Нашли самую дешёвую квартиру в районе Патриарших прудов, но её уже купили

Самая дешёвая квартира на Патриарших стоит 26 миллионов рублей

0:46
Недвижимость

"Яндекс Недвижимость" совместно с "Яндекс Арендой" нашли самую дешёвую квартиру в районе Патриарших прудов, пишет "Лента.ру". Изыскания инициировал "Кинопоиск" к выходу нового сезона сериала "Беспринципные".

Самая дешёвая квартира на Патриарших стоит 26 миллионов рублей
Фото: Flickr by Alexander Baranov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Двухкомнатная квартира на Малой Никитской улице площадью около 50 квадратных метров продавалась за 26 миллионов рублей. Покупатель на неё нашёлся всего через девять дней после того, объект выставили на продажу,

Самое дорогое жильё в России находится примерно там же. Уже много лет в ЖК deluxe-класса "Гранатный Палас" недалеко от метро Баррикадная за три с лишним миллиарда рублей продаётся 13-комнатный пентхаус площадью 952 квадратных метра.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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