Нашли самую дешёвую квартиру в районе Патриарших прудов, но её уже купили

"Яндекс Недвижимость" совместно с "Яндекс Арендой" нашли самую дешёвую квартиру в районе Патриарших прудов, пишет "Лента.ру". Изыскания инициировал "Кинопоиск" к выходу нового сезона сериала "Беспринципные".
Двухкомнатная квартира на Малой Никитской улице площадью около 50 квадратных метров продавалась за 26 миллионов рублей. Покупатель на неё нашёлся всего через девять дней после того, объект выставили на продажу,
Самое дорогое жильё в России находится примерно там же. Уже много лет в ЖК deluxe-класса "Гранатный Палас" недалеко от метро Баррикадная за три с лишним миллиарда рублей продаётся 13-комнатный пентхаус площадью 952 квадратных метра.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.