Секрет использования одного цвета для штор и стен: объяснение дизайнера

Почему цвет стен должен совпадать с цветом штор

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В многих квартирах можно заметить яркие шторы, которые контрастируют с светлой стеной, привлекая внимание и выступая как центральный элемент интерьера.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Эти шторы моментально привлекают взгляды, добавляя акцент в обстановку. Иногда такое стилистическое решение может придать интерьеру интересный характер.

Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино не советует принимать такие решения, особенно для небольших помещений.

Специалист отмечает, что предпочтительно, чтобы цвет штор соответствовал цвету стен.

Подход с одинаковым цветом штор и стен имеет свои преимущества. Если владелец квартиры установит шторы, совпадающие с оттенком стен, это создаст интересный эффект визуального расширения пространства. При этом уют и комфорт в помещении сохранятся.

Подвешивание штор на более высокий карниз также способствует визуальному поднятию потолка, что делает комнату еще просторнее.

Таким образом, использование одинакового цвета штор и стен позволяет воспринимать комнату как более просторную, и этот дизайнерский прием подходит как для небольших, так и для больших помещений, не имея негативных последствий.