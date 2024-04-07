Секрет использования одного цвета для штор и стен: объяснение дизайнера

В многих квартирах можно заметить яркие шторы, которые контрастируют с светлой стеной, привлекая внимание и выступая как центральный элемент интерьера.
Эти шторы моментально привлекают взгляды, добавляя акцент в обстановку. Иногда такое стилистическое решение может придать интерьеру интересный характер.
Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино не советует принимать такие решения, особенно для небольших помещений.
Специалист отмечает, что предпочтительно, чтобы цвет штор соответствовал цвету стен.
Подход с одинаковым цветом штор и стен имеет свои преимущества. Если владелец квартиры установит шторы, совпадающие с оттенком стен, это создаст интересный эффект визуального расширения пространства. При этом уют и комфорт в помещении сохранятся.
Подвешивание штор на более высокий карниз также способствует визуальному поднятию потолка, что делает комнату еще просторнее.
Таким образом, использование одинакового цвета штор и стен позволяет воспринимать комнату как более просторную, и этот дизайнерский прием подходит как для небольших, так и для больших помещений, не имея негативных последствий.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.