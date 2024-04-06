Как выбрать идеальный камин для квартиры: ключевые факторы при выборе камина для квартиры

Какие минусы есть у электрического камина

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В наше время многие люди заинтересованы в возможности установки камина в своей квартире.

Фото: openverse by kern.justin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

При выборе камина для квартиры следует учитывать такие аспекты, как безопасность, внешний вид и функциональность, советует эксперт по дизайну Юлия Тычино.

На первый взгляд, решение найдено — электрический камин соответствует всем вышеперечисленным требованиям.

Если вы установите такое устройство у себя дома, вам не нужно беспокоиться о наличии открытого огня и образующемся дыме.

Естественно, для электрического камина не требуется дымоход, его установка и настройка производятся легко и могут быть адаптированы под ваши предпочтения.

Однако у него есть и свои недостатки, такие как высокий уровень энергопотребления.

Обычно "питание" камина потребляет в среднем от 1,5 до 1,6 кВт в час. Эти цифры приблизительны и зависят от конкретной модели и настроек.

Тем не менее, даже в такой ситуации есть выход — можно выбрать электрический камин с более низким потреблением энергии или с встроенным таймером, который поможет регулировать расход электроэнергии.