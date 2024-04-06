Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортивном зале
Greenpeace назвал Копенгаген самым чистым городом на Земле
Певица Нюша сменила имидж после сообщений о расставании с мужем
Анастасия Костенко отметила 30-летний юбилей в розовом платье с глубоким декольте
Татьяна Лазарева* объяснила свои слова про атаки БПЛА на города России
Советы эксперта Лукашева о том, как ускорить процесс отращивания волос
Роза Сябитова призвала не винить всех мужчин в развале семьи
Бег ускоряет обменные процессы в организме и положительно влияет на иммунитет
Фильмы, в которых главный герой и злодей ни разу не видели друг друга
У домов, проваливших программу капремонта, стали отбирать спецсчета

В прошлом году 17 домов в Москве лишились права копить на капремонт на спецсчёте

1:14
Недвижимость

В 2023 году Департамент капитального ремонта Москвы лишил права самостоятельно распоряжаться средствами на капремонт 17 домов, сообщила в четверг Мосжилинспекция.

В прошлом году 17 домов в Москве лишились права копить на капремонт на спецсчёте
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Причиной стала невозможность владельцев спецсчетов отчитаться о выполнении работ в отведённые городской программой капремонта сроки.

"Согласно жилищному законодательству в случае, если капремонт общего имущества не проведён в срок, предусмотренный региональной программой, Департамент капитального ремонта города Москвы принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора и направляет такое решение владельцу специального счёта", — объясняет надзорный орган.

Он напоминает, что владельцы спецсчетов обязаны ежеквартально отчитываться о сборе взносов на капремонт и их расходовании лично, обычной или электронной почтой. В противном случае их постигнет та же участь, что бедолаг из 17 вышеупомянутых домов.

Жители 3352 московских многоквартирных домов аккумулируют средства на капитальный ремонт на специальных счетах, добавляется в сообщении.

Ранее юрист разъяснила, кто может вообще не оплачивать капремонт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Последние материалы
Анастасия Костенко отметила 30-летний юбилей в розовом платье с глубоким декольте
Татьяна Лазарева* объяснила свои слова про атаки БПЛА на города России
Советы эксперта Лукашева о том, как ускорить процесс отращивания волос
Роза Сябитова призвала не винить всех мужчин в развале семьи
Бег ускоряет обменные процессы в организме и положительно влияет на иммунитет
Фильмы, в которых главный герой и злодей ни разу не видели друг друга
Эксперты рассказали, что изменение погоды влияет на питомцев
Чернично-лимонная шарлотка: готовится так же просто, как и обычная яблочная
ТАСС: дамба в Орске полностью разрушена
GM ведет переговоры с китайским производителем аккумуляторов о строительстве завода в Северной Америке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников