У домов, проваливших программу капремонта, стали отбирать спецсчета

В прошлом году 17 домов в Москве лишились права копить на капремонт на спецсчёте

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2023 году Департамент капитального ремонта Москвы лишил права самостоятельно распоряжаться средствами на капремонт 17 домов, сообщила в четверг Мосжилинспекция.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Причиной стала невозможность владельцев спецсчетов отчитаться о выполнении работ в отведённые городской программой капремонта сроки.

"Согласно жилищному законодательству в случае, если капремонт общего имущества не проведён в срок, предусмотренный региональной программой, Департамент капитального ремонта города Москвы принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора и направляет такое решение владельцу специального счёта", — объясняет надзорный орган.

Он напоминает, что владельцы спецсчетов обязаны ежеквартально отчитываться о сборе взносов на капремонт и их расходовании лично, обычной или электронной почтой. В противном случае их постигнет та же участь, что бедолаг из 17 вышеупомянутых домов.

Жители 3352 московских многоквартирных домов аккумулируют средства на капитальный ремонт на специальных счетах, добавляется в сообщении.

Ранее юрист разъяснила, кто может вообще не оплачивать капремонт.