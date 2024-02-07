Жителей аварийных домов освободили от оплаты капремонта. Кто ещё не должен платить?

Юрист объяснила, кому можно не платить взносы на капремонт

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жители дома, признанного в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу, платить за капремонт не должны, сообщила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.

Фото: Официальный сайт министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Кроме того, некоторым категориям льготников эту статью коммунальных расходов компенсирует государство, добавила она.

Во-первых, на льготу по оплате капремонта может рассчитывать собственник квартиры старше 80 лет, если он живёт один или с родственниками — пенсионерами или инвалидами.

Во-вторых, скидка 50% положена пенсионерам 70-79 лет.

В обоих случаях компенсируется оплата капремонта в пересчёте на норму жилплощади на одного человека (в Москве это 33 квадратных метра), а всё, что свыше, под льготу не подпадает.

Третья категория — самая обширная: ветераны труда, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, лица, к ним приравненные; труженики тыла, граждане, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные жертвы репрессий; многодетные семьи и др. Расчёт компенсации идёт также от площади на человека, в среднем она составляет 30% от тарифа.

"Платить за капремонт должны все, кроме жильцов аварийных домов, но в остальных случаях после оплаты компенсируется некоторая часть по заявлению собственников и не 100%, а с нормы обеспеченности жилым помещением", — подытожила Кудерко.