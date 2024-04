Владимир Путин настаивает на строительстве "дико дорогого" моста. Речь о том, чтобы соединить материковую Россию с Сахалином

На видео-встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко президент РФ Владимир Путин заявил, что Сахалин нужно соединить с материковой частью России. В частности, требуется построить мост, возведение которого обойдётся в 300 млрд рублей. Плюс на организацию и строительство подходов к нему потребуется примерно ещё столько же финансов. Проект грандиозный и дорогой — по подсчётам экспертов на него будет потрачено в 2,5 раза больше средств, чем на строительство Крымского моста. На последний в своё время было потрачено 228 млрд рублей. Тем не менее и президент, и губернатор считают, что мост нужен и его появление неизбежно.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International