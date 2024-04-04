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Владимир Путин настаивает на строительстве "дико дорогого" моста. Речь о том, чтобы соединить материковую Россию с Сахалином

Президент Путин предложил соединить Сахалин с Россией мостом

Недвижимость

На видео-встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко президент РФ Владимир Путин заявил, что Сахалин нужно соединить с материковой частью России. В частности, требуется построить мост, возведение которого обойдётся в 300 млрд рублей. Плюс на организацию и строительство подходов к нему потребуется примерно ещё столько же финансов. Проект грандиозный и дорогой — по подсчётам экспертов на него будет потрачено в 2,5 раза больше средств, чем на строительство Крымского моста. На последний в своё время было потрачено 228 млрд рублей. Тем не менее и президент, и губернатор считают, что мост нужен и его появление неизбежно.

Президент Путин предложил соединить Сахалин с Россией мостом
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Что касается моста, к нему уже возвращаемся не первый раз. И всё-таки снова вернёмся, проект важный, я согласен. Сахалин надо связать мостовым переходом с материком. При его наличии развитие на Сахалине пойдёт другими темпами, я в этом уверен", — отметил Владимир Путин.

Мнения ряда экспертов по этому поводу расходятся. Многие считают проект нецелесообразным. Однако, например, доцент Ставропольского филиала Президентской академии Евгения Цыганкова поддерживает строительство моста с Сахалином. Она объяснила свою позицию тем, что любое развитое транспортное сообщение является залогом экономического и туристического развития региона.

Что касается колоссальных средств, требуемых для строительства моста, то сахалинский губернатор предложил оформить возведение моста через концессионное соглашение. А вот по поводу подходов к нему он предложил ещё подумать, так как спонсировать их не получится, поскольку они не окупятся. Глава региона указал, что их нужно расценивать как освоение территории.

 

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Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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