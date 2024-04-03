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Почему расположение телевизора напротив дивана - грубая ошибка: советы эксперта

Почему нельзя ставить телевизор напротив дивана

1:24
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В многих гостиных обычно можно увидеть телевизор, размещенный напротив дивана.

Почему нельзя ставить телевизор напротив дивана
Фото: flickr.com by dailyinvention is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На первый взгляд, это кажется логичным вариантом организации пространства в комнате.
Ведь так удобно смотреть любимые программы и фильмы, находясь на диване и направляя взгляд прямо вперед.

Тем не менее, эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино пришла к необычному выводу: расположение телевизора напротив дивана — это грубая ошибка.

Почему это так
При таком расположении мебели и аппаратуры гостиная перестает быть уютным пространством с стильным декором.
Кроме того, это неудобно. В большой компании людям будет сложно общаться друг с другом.

Как это исправить
Напротив дивана можно поставить еще один диван или пару кресел.
Телевизор лучше установить сбоку. Важно, чтобы люди, сидящие на мебели, поворачивали голову, чтобы посмотреть на экран.

На первый взгляд, такое расположение может показаться неудобным, однако на самом деле, здесь нет недостатков, а появляется комфорт и уют.
Ничто не мешает владельцу дома общаться с гостями: можно одновременно смотреть телевизор и обращаться к собеседнику.

При установке телевизора сбоку создается идеальная атмосфера для совместного просмотра фильмов.
При этом, если нужно, телевизор просто остается "на заднем плане", не отвлекая людей и не мешая общению.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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