Сбер открыл прием заявок на льготную "зеленую" ипотеку на новостройки

Сбер запустил льготную "зеленую" ипотеку

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сбер начал принимать заявки на выдачу льготной "зеленой" ипотеки на квартиры в новостройках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Отметим, что жилье будет с высоким классом энергоэффективности.

"По программе клиентам доступна возможность приобрести квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3 процента", — сообщили в банке.

Скидка по "Зеленой ипотеке" не доступна на программы с поддержкой государства. Дома, которые будут соответствовать критериям программы, появятся на сайте "Домклик" под значком "Зеленая ипотека".

Лимит по программе — 100 миллионов рублей, а первоначальный взнос — 15,1 процента. Программа в том числе направлена на то, чтобы люди могли внести вклад в оздоровление окружающей среды.