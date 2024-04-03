Зачем посыпать мукой кухонную мойку

Хозяйкам посоветовали муку как чистящее средство

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вычистить кухонную мойку до ослепительного блеска поможет обычная мука, советует сетевое издание "БелНовости".

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Мойки из нержавеющей стали нуждаются в особом уходе, в отсутствие которого быстро теряют аккуратный внешний вид, отмечается в публикации.

Один из вариантов такого ухода — полировка поверхности мукой. Такой способ, как утверждается в заметке, "славится своей простотой и эффективностью".

Сначала надо вымыть мойку средством, которое вы обычно применяете, и вытереть её досуха. Затем, прикрыв сливное отверстие, засыпать раковину аккуратным слоем муки. Интенсивно протереть металл, как бы полируя его, после чего собрать всю муку — на выброс.

"Результат такой уборки вас просто поразит", — гарантируют "БелНовости".

Ранее они же рекомендовали соль для борьбы с незначительными засорами кухонной мойки.