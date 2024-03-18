Засыпьте кухонную мойку солью, и вот для чего — четыре важных эффекта

Четыре причины высыпать соль в раковину

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычная поваренная соль, засыпанная в кухонную мойку, поможет решить сразу четыре разные проблемы. Лайфхаками охотно делятся "БелНовости".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Очистка и дезинфекция

Соль обладает дезинфицирующими свойствами и к тому же поможет отмыть раковину, если на её поверхности остатки жира или другие загрязнения.

Борьба с неприятными запахами

Если из сливного отверстия скверно несёт, соль вернёт вашей кухне свежесть.

Профилактика засоров

Если наспать в слив полстакана соли и залить кипятком, это прочистит трубу и убережёт её от последующих засоров. Мера скорее профилактическая, потому что в серьёзных случаях солью точно не обойтись.

Защита от коррозии

Соль защищает металлические части сливной системы от коррозии, особенно там, где очень жёсткая вода. Не забывайте тщательно смывать её, а то результат может оказаться противоположным — всё ужасно поржавеет.

Кстати, и в туалете можно найти соли применение: смешанная с лимонным соком, она становится отличным чистящим средством для унитаза.