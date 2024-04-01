Новая государственная программа: беспроцентные кредиты для молодых семей на жильё

Для молодых семей в РФ запустят беспроцентную льготную ипотеку

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предложение внести беспроцентные кредиты для молодых семей на приобретение или строительство жилья было выдвинуто. Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению, Яна Лантратова, обратилась с этой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Депутат предложила внедрить новую форму поддержки для молодых семей, предлагая запустить государственную программу, в рамках которой молодые семьи смогут получить целевой кредит без процентов на покупку или строительство жилья. Максимальный срок кредитования составит 25 лет. Подать заявку на такой кредит смогут семьи с детьми, где каждый из супругов не старше 35 лет.

Лантратова напомнила о том, что 2024 год объявлен Годом семьи, и что готовятся комплексные меры для укрепления института семьи и улучшения демографической ситуации. Она также отметила, что по сравнению с 1990 годом коэффициент рождаемости снизился вдвое, и в настоящее время составляет 1,42 ребенка на одну женщину.