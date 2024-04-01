IT-ипотека: банки получат дополнительное финансирование в апреле

Лимиты по IТ-ипотеке будут повышены до 700 млрд рублей

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лимиты по программе IT-ипотеки будут повышены до 700 миллиардов рублей. Это решение уже получило согласование Минфина. Проект постановления уже направлен в правительство, как сообщается в телеграм-канале Минцифры. Ведомство обещает, что документ будет подписан в ближайшее время.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

В апреле банки получат дополнительное финансирование. "Дом.РФ" распределит лимиты между банками. Ранее ВТБ объявил о временной приостановке выдачи IT-ипотеки с 3 апреля из-за исчерпания лимита по программе.

Согласно расчетам Минцифры, увеличение лимитов на 40%, с 500 миллиардов до 700 миллиардов рублей, позволит предоставить льготные кредиты для 15 тысяч IT-специалистов.

Напомним, что программа IT-ипотеки будет действовать до 31 декабря 2024 года с процентной ставкой 5% годовых. Возможность получения льготного кредита открыта для сотрудников аккредитованных IT-компаний в возрасте от 22 до 50 лет. В Москве для получения IT-ипотеки минимальная средняя заработная плата составляет 150 тысяч рублей. Для жителей других городов-миллионников требуется доход от 120 тысяч рублей, а для жителей других городов — от 70 тысяч рублей. По программе возможно получить кредит на сумму до 18 миллионов рублей в городах-миллионниках и до 9 миллионов рублей в других городах. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет, а минимальный первоначальный взнос — 20%.