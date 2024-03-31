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3 предмета, которые должны быть в спальне, чтобы сон стал лучше: не все об этом знают

3 важных элемента в спальне для повышения качества сна

1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Качество вашего отдыха во многом зависит от того, как правильно оформлена спальня. Существуют основные принципы дизайна, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить комфорт и покой.

3 важных элемента в спальне для повышения качества сна
Фото: openverse by Anthony Citrano is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Юлия Тычино, эксперт по дизайну, подчеркивает несколько ключевых моментов: выбор нейтральных оттенков, удобная кровать с качественным матрасом и минимизация лишних предметов.

Однако, помимо этих базовых правил, есть еще несколько секретов, которые могут значительно улучшить качество вашего сна. Вот три важных элемента, которые стоит добавить в интерьер спальни:

  1. Ловец снов
    Это стильный аксессуар, который, по мнению многих, обладает магическими свойствами. Находя "свой" ловец снов, вы, возможно, сможете избавиться от ночных кошмаров. Кроме того, они всегда создают эффектное и красивое впечатление.

  2. Аромалампы
    Правильно подобранные аромалампы могут не только создать уютную атмосферу, но и значительно улучшить качество вашего сна. Путем использования специальных смесей эфирных масел можно достичь нового уровня расслабления и комфорта.

  3. Свечи
    Наличие свечей в спальне придает ей спокойствие и уют. Наблюдение за пламенем свечи всегда успокаивает. Тем более, если свечи изготовлены из натуральных материалов, таких как соевый или кокосовый воск, что обеспечивает безопасность для вашего здоровья.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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