3 предмета, которые должны быть в спальне, чтобы сон стал лучше: не все об этом знают

3 важных элемента в спальне для повышения качества сна

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Качество вашего отдыха во многом зависит от того, как правильно оформлена спальня. Существуют основные принципы дизайна, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить комфорт и покой.

Фото: openverse by Anthony Citrano is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Юлия Тычино, эксперт по дизайну, подчеркивает несколько ключевых моментов: выбор нейтральных оттенков, удобная кровать с качественным матрасом и минимизация лишних предметов.

Однако, помимо этих базовых правил, есть еще несколько секретов, которые могут значительно улучшить качество вашего сна. Вот три важных элемента, которые стоит добавить в интерьер спальни:

Ловец снов

Это стильный аксессуар, который, по мнению многих, обладает магическими свойствами. Находя "свой" ловец снов, вы, возможно, сможете избавиться от ночных кошмаров. Кроме того, они всегда создают эффектное и красивое впечатление. Аромалампы

Правильно подобранные аромалампы могут не только создать уютную атмосферу, но и значительно улучшить качество вашего сна. Путем использования специальных смесей эфирных масел можно достичь нового уровня расслабления и комфорта. Свечи

Наличие свечей в спальне придает ей спокойствие и уют. Наблюдение за пламенем свечи всегда успокаивает. Тем более, если свечи изготовлены из натуральных материалов, таких как соевый или кокосовый воск, что обеспечивает безопасность для вашего здоровья.