3 предмета, которые должны быть в спальне, чтобы сон стал лучше: не все об этом знают

Качество вашего отдыха во многом зависит от того, как правильно оформлена спальня. Существуют основные принципы дизайна, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить комфорт и покой.
Фото: openverse by Anthony Citrano is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
Юлия Тычино, эксперт по дизайну, подчеркивает несколько ключевых моментов: выбор нейтральных оттенков, удобная кровать с качественным матрасом и минимизация лишних предметов.
Однако, помимо этих базовых правил, есть еще несколько секретов, которые могут значительно улучшить качество вашего сна. Вот три важных элемента, которые стоит добавить в интерьер спальни:
Ловец снов Это стильный аксессуар, который, по мнению многих, обладает магическими свойствами. Находя "свой" ловец снов, вы, возможно, сможете избавиться от ночных кошмаров. Кроме того, они всегда создают эффектное и красивое впечатление.
Аромалампы Правильно подобранные аромалампы могут не только создать уютную атмосферу, но и значительно улучшить качество вашего сна. Путем использования специальных смесей эфирных масел можно достичь нового уровня расслабления и комфорта.
Свечи Наличие свечей в спальне придает ей спокойствие и уют. Наблюдение за пламенем свечи всегда успокаивает. Тем более, если свечи изготовлены из натуральных материалов, таких как соевый или кокосовый воск, что обеспечивает безопасность для вашего здоровья.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ