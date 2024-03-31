Эксперты Банка России обнаружили новые угрозы в ипотечном кредитовании: что это значит для дольщиков

Эксперты рассказали о рисках при покупке жилья в новостройке

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Банк России выявил новые угрозы, связанные с получением ипотечных кредитов на приобретение нового жилья. На конференции "Ипотечное кредитование в России" были обнародованы сомнительные схемы, используемые застройщиками.

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По словам аналитика Банка России Александра Копылова, при заключении сделок часто часть средств дольщика не направляется на эскроу-счет, а оформляется в виде аккредитива. В отличие от эскроу-счета, аккредитив не защищен от банкротства банка, что представляет риск для дольщиков, предупреждает эксперт.

По другой схеме застройщик продает квартиру своей аффилированной компании по недооцененной цене, затем цена поднимается до рыночного уровня и квартира перепродаётся по сделке переуступки. В этом случае средства конечного покупателя остаются незащищенными, так как не переводятся на эскроу-счет. Застройщик получает оплату немедленно, не дожидаясь завершения строительства.

Третья угроза связана с траншевой ипотекой, которая кажется россиянам более выгодной. Это приводит к тому, что в ипотеку обращаются люди, у которых в настоящее время недостаточно средств, но они надеются на их увеличение в будущем. Однако если их ожидания не оправдаются, возникает риск дефолта как для заемщиков, так и для выдавшего ипотеку банка, поясняют в регуляторе.