Ширма в интерьере: улучшение облика без ремонта и перестановки мебели

Эксперт дал совет россиянам, живущим в съемных квартирах

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайнер Юлия Тычино подчеркнула важность ширмы как неотъемлемого элемента интерьера съемной квартиры.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli is licensed under CC0

Этот элемент поможет усовершенствовать облик помещения без необходимости проведения ремонта или перемещения мебели. Особенно это актуально для арендаторов, когда собственники квартиры не разрешают изменять цвет стен, менять обои или переставлять мебель.

Ширма может скрыть участки помещения, которые не приятно видеть. Она способна прикрыть старую мебель, улучшить внешний вид некачественной отделки, сделать аксессуары, вышедшие из моды, менее заметными, а также спрятать чужие предметы гардероба. Помимо этого, ширма поможет разделить пространство на зоны, что особенно важно, если квартиру снимают несколько человек.