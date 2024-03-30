Многоквартирное жильё в России собираются строить по технологиям Китая. Наши "спецы" уже кое-что переняли у китайских строителей

В России будут внедрять китайский опыт стального строительства

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Генеральный директор Ассоциации развития стального строительства (АРСС) Александр Данилов рассказал, что российские строители собираются перенять и применить китайский опыт стального строительства в России. По его словам, в ближайшие 20-30 лет металлокаркасные здания могут составить до 30% от всего объёма возводимого многоквартирного жилья в РФ.

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"В прошлом году российские инженеры исследовали опыт и особенности работ в стальном строительстве Китая. Нормативная база, согласование подобных проектов, сама методика проектирования — всё было изучено нашими специалистами", — отметил Александр Данилов.

Гендиректор АРСС выразил уверенность в том, что китайский опыт будет перенят и найдёт широкое применение в России. Он также не исключил — совершенствование отечественной нормативной базы в сегменте строительства. Более того Александр Данилов рассказал, что реальное применение "стальных" технологии уже есть. В России от 10 до 13% жилья строятся именно с помощью них.