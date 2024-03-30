Куда жаловаться, если в квартире плохо пахнет? Узнали в Роскачестве

В Роскачестве разъяснили порядок действий при неприятном запахе в квартире

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При появлении стойкого неприятного запаха в квартире для начала надо его идентифицировать — он может служить тревожным сигналом о чрезвычайной ситуации.

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В дальнейшем исходим из того, что воняет канализацией. Теперь надо понять, по чьей вине.

Чаще всего, по словам заместителя начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игоря Позднякова, источником скверных миазмов становятся ошибки, допущенные при ремонте в санузле.

"При проведении масштабного ремонта в ванной комнате тщательно планируйте все элементы сборки, а если ремонт осуществляет компания, проверяйте её проект уже на ранней стадии", — порекомендовал он.

Подобные проблемы возможны и после капитального ремонта. Исправлять их в этом случае ещё сложнее.

"Если выяснится, что проблема возникла из-за некачественных работ во время капитального ремонта, необходимо обратиться к региональному оператору капремонта, чтобы он, в свою очередь, потребовал от подрядчика устранения проблем в рамках гарантийных обязательств", — посоветовал федеральный координатор проекта "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Ещё одной причиной может быть неправильная эксплуатация канализации кем-то из соседей — если, к примеру, недобросовестные жильцы выбрасывают в унитаз средства гигиены или наполнитель для кошачьего туалета. Тогда, по словам Козлова, надо жаловаться в управляющую компанию, а их дело — выявить вредителей и наказать их.

Омерзительное амбре может также источать вентиляция в случае её неисправности — дело в том, что она связана с канализационным стояком таким образом, чтобы компенсировать в нём перепады давления при прохождении сточных масс. Это тоже зона ответственности коммунальщиков.

Не пытайтесь замаскировать вонь освежителями воздуха или ароматизаторами — ведь это не решит проблему, призвали в заключение в Роскачестве.