Не только газ: если вы почувствовали этот запах в квартире, срочно примите меры

Названы пять самых опасных запахов в доме

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всем известно, что запах природного газа — тревожный сигнал. Но — не единственный, который должен насторожить. "БелНовости" перечислили запахи в жилище, которые требуют срочных мер.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Сырость

Если в каком-то уголке вашего дома сырость, это чревато разрастанием плесени. А она опасна для здоровья, и бороться с ней очень трудно.

Канализация

Всё вполне очевидно: где-то протечка, которую надо поскорее устранить, пока не залили нечистотами соседей.

Дым

Скверный признак — может свидетельствовать о возгорании или тлении.

Рыба

Если рыбы нет, а запах есть, это может означать неисправность электропроводки или электроприбора. Некоторые изоляционные материалы при сильном нагреве выделяют органические соединения, похожие на те, которые отвечают за неповторимый рыбный аромат.

Краска

Тот случай, когда запах соответствует вреду. После малярных работ обязательно надо покинуть помещение и проветрить его. Надышаться краской — не смертельно, конечно, но неприятные последствия гарантированы.

Кстати: природный газ сам по себе запаха не имеет, в него добавляют одорант — специальное сильно пахнущее вещество.