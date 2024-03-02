Не только газ: если вы почувствовали этот запах в квартире, срочно примите меры

Всем известно, что запах природного газа — тревожный сигнал. Но — не единственный, который должен насторожить. "БелНовости" перечислили запахи в жилище, которые требуют срочных мер.
Если в каком-то уголке вашего дома сырость, это чревато разрастанием плесени. А она опасна для здоровья, и бороться с ней очень трудно.
Всё вполне очевидно: где-то протечка, которую надо поскорее устранить, пока не залили нечистотами соседей.
Скверный признак — может свидетельствовать о возгорании или тлении.
Если рыбы нет, а запах есть, это может означать неисправность электропроводки или электроприбора. Некоторые изоляционные материалы при сильном нагреве выделяют органические соединения, похожие на те, которые отвечают за неповторимый рыбный аромат.
Тот случай, когда запах соответствует вреду. После малярных работ обязательно надо покинуть помещение и проветрить его. Надышаться краской — не смертельно, конечно, но неприятные последствия гарантированы.
Кстати: природный газ сам по себе запаха не имеет, в него добавляют одорант — специальное сильно пахнущее вещество.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.